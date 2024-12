ROD RODRIGUES: Neues Video

Von dem brasilianisch-kanadischen Gitarristen ROD RODRIGUES ist ein Video zur seiner digitalen Single 'On The Road' online. Die Nummer ist vom aktuellen Album "Tales Of A Changing Life Part II".







https://www.youtube.com/watch?v=T1du5ofuRCM

