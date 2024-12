PINHEAD mit Albumdetails

Ilja John Lappin, bekannt als Bassist und Sänger der Progressive Metal Band THE HIRSCH EFFEKT, kündigt das Album "Egomessiah" mit seiner Band PINHEAD an!



Das Album "Egomessiah" erscheint am 31. Januar 2025 über NoCut und vorab gibt es mit 'III' die erste Single.

