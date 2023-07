ROCKHARZ FESTIVAL 2023 - Aftermovie veröffentlicht

Dass das diesjährige "Rockharz"-Festival wieder einmal ein voller Erfolg war, konntet Ihr ja bereits im Konzertbericht von Erika nachlesen. Nun habt Ihr die Möglichkeit, noch einmal visuell in das Festival einzutauchen. Der Veranstalter hat einen knapp 18 Minuten langen Festivalfilm veröffentlicht.

Wer in diesem Jahr nicht dabei war, hat definitiv etwas verpasst. Aber nach dem Rockharz ist vor dem Rockharz. Auch im kommenden Jahr findet das gemütliche Festival wieder in Ballenstedt statt. Es wurden bereits mehr als 17.000 Tickets verkauft. Folgende Bands wurden bereits bestätigt: KREATOR, HAMMERFALL, DIRKSCHNEIDER, HATEBREED, LORDI, SCHANDMAUL, UNLEASH THE ARCHERS, SOILWORK, ORDEN OGAN, UNEARTH, D’ARTAGNAN, RAGE, HELDMASCHINE und PARASITE INC.

Das Rockharz-Festival 2024 findet vom 3. Juli bis 6. Juli 2024 statt. Tickets und weitere Infos gibt es beim Veranstalter.

