ROB HALFORD und die Bibel des Heavy Metal

Der Metal-Gott höchstpersönlich, ROB HALFORD ‒ Leadsänger von JUDAS PRIEST und Autor von "Confess", legt eine Bibel des Hardrock und Heavy Metal vor, in einem erhellenden, urkomischen und unnachahmlichen Tonfall erzählt. Er richtet seinen Blick auf sämtliche Facetten der Hardrock-Geschichte und der Heavy-Metal-Welt.



"Die Bibel des Heavy Metal" ist Enzyklopädie und Manifest zugleich: ROB HALFORD teilt seine Meinungen, Erinnerungen und Anekdoten zu allen erdenklichen Aspekten des Lebens im Rock 'n' Roll, Dabei geht es um von Touren bis Tattoos, von Riffs bis Roadies, von Drummern bis Drogen. In entspanntem und ehrlichem Ton mischt dieses Buch ernste und tiefgründige Gedanken mit launigen Reflexionen über die Lektionen, die Halford während eines halben Jahrhunderts in der Musik gelernt hat.



Erhältlich ist das Werk ab dem 02. August 2024 im Buchhandel.

Quelle: Mark Dehler / Netinfect Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: rob halford die bibel des heavy metal buch judas priest confess