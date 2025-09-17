RISINGFALL: Warm-up für's Keep It True

Bereits in Kürze werden die japanischen Metal-Maniacs von RISINGFALL erstmalig die heimischen Bühnen verlassen und ihren ersten Europa-Kurztrip starten. Die Band wurde für den Vorabend-Gig auf dem Keep It True Rising gebucht, macht aber vorher noch einen Abstecher in den Ruhrpott, wo sie am 30.09.2025 gemeinsam mit KOBRA und SADISTIC MESSIAH im Essener Don't Panic Club auftreten wird.

Tickets gibt es im VVK für 15 bzw. für 18 an der Abendkasse!

Quelle: Risingfall Redakteur: Björn Backes