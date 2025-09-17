Morbidfest 2025: POSSESSED & TERRORIZER führen Billing an
Die Old-School-Recken von POSSESSED und TERRORIZER haben sich für eine gemeinsame Tour zusammengetan, die unter dem "Morbidfest"-Banner laufen wird und mit MASSACRE, NIGHTFALL und ATER gleich drei weitere Hochkaräter an den Start bringt.
An folgenden Daten wird das Quintett in Europa zu sehen sein:
24.11.25 Warschau (PL), Progresja
25.11.25 Danzig (PL), B90
26.11.25 Coesfeld (DE), Fabrik
27.11.25 Kopenhagen (DK), Richter
28.11.25 Göteborg (SE), The Abyss Fest
29.11.25 Göteborg (SE), The Abyss Fest
01.12.25 Bochum (DE), Matrix
02.12.25 Leipzig (DE), Hellraiser
04.12.25 Bukarest (RO), Quantic
05.12.25 Belgrad (RS), Zappa Barka
06.12.25 Koice (SK), Collosseum
07.12.25 Krakau (PL), Hype Park
09.12.25 Brünn (CZ), Fleda
10.12.25 Wien (AT), Szene
11.12.25 Graz (AT), Explosiv
12.12.25 Lindau (DE), Vaudeville
13.12.25 Eindhoven (NL), Eindhoven Metal Meeting
14.12.25 Karlsruhe (DE), Substage
15.12.25 Mailand (IT), Magazinni Generali
16.12.25 Rom (IT), Orion
17.12.25 Aarburg (CH), Musigburg
19.12.25 Paris (FR), La Machine du Mouline Rouge
