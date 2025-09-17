Morbidfest 2025: POSSESSED & TERRORIZER führen Billing an

Die Old-School-Recken von POSSESSED und TERRORIZER haben sich für eine gemeinsame Tour zusammengetan, die unter dem "Morbidfest"-Banner laufen wird und mit MASSACRE, NIGHTFALL und ATER gleich drei weitere Hochkaräter an den Start bringt.



An folgenden Daten wird das Quintett in Europa zu sehen sein:

24.11.25  Warschau (PL), Progresja

25.11.25  Danzig (PL), B90

26.11.25  Coesfeld (DE), Fabrik

27.11.25  Kopenhagen (DK), Richter

28.11.25  Göteborg (SE), The Abyss Fest

29.11.25  Göteborg (SE), The Abyss Fest

01.12.25  Bochum (DE), Matrix

02.12.25  Leipzig (DE), Hellraiser

04.12.25  Bukarest (RO), Quantic

05.12.25  Belgrad (RS), Zappa Barka

06.12.25  Koice (SK), Collosseum

07.12.25  Krakau (PL), Hype Park

09.12.25  Brünn (CZ), Fleda

10.12.25  Wien (AT), Szene

11.12.25  Graz (AT), Explosiv

12.12.25  Lindau (DE), Vaudeville

13.12.25  Eindhoven (NL), Eindhoven Metal Meeting

14.12.25  Karlsruhe (DE), Substage

15.12.25  Mailand (IT), Magazinni Generali

16.12.25  Rom (IT), Orion

17.12.25  Aarburg (CH), Musigburg

19.12.25  Paris (FR), La Machine du Mouline Rouge