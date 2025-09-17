ARGESK mit zweitem Album
17.09.2025 | 12:28
Die britische Melodic-Black-Metal-Formation ARGESK kündigt für den 17.10.2025 ihr zweites Album mit dem Titel "Moonlight Pyromancy" an. Das Werk erscheint über Matriarch Records und markiert die Rückkehr der Band aus Manchester, die seit dem Debüt "Realm Of Eternal Night" im Jahr 2020 weitgehend unter dem Radar geblieben ist.
"Moonlight Pyromancy" Trackliste:
01. Invocation (Intro)
02. Servant of Fire 03. Accursed Victory
04. Black Castle Waltz
05. Wreathing Serpent
06. Tempest
07. Moonlight Pyromancy
- Quelle:
- ARGESK Bandcamp
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- argesk moonlight pyromancy
