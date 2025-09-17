ARGESK mit zweitem Album

Die britische Melodic-Black-Metal-Formation ARGESK kündigt für den 17.10.2025 ihr zweites Album mit dem Titel "Moonlight Pyromancy" an. Das Werk erscheint über Matriarch Records und markiert die Rückkehr der Band aus Manchester, die seit dem Debüt "Realm Of Eternal Night" im Jahr 2020 weitgehend unter dem Radar geblieben ist.







"Moonlight Pyromancy" Trackliste:





01. Invocation (Intro)

02. Servant of Fire 03. Accursed Victory

04. Black Castle Waltz

05. Wreathing Serpent

06. Tempest

07. Moonlight Pyromancy

