KISSIN' DYNAMITE - Abschiedshows von Sänger Hannes Braun für 2026 angekündigt!

Das wird einige Fans ins Herz treffen, Sänger Hannes Braun hat seinen Abschied als Sänger von KISSIN' DYNAMITE angekündigt! Unter dem Titel "THE BIG GOODBYE" wird es 2026 drei Abschiedsshows geben:







Der Vorverkauf beginnt kommenden Freitag, den 19.09.2025



Die Gründe für seinen Ausstieg erläutert Hannes Braun in einem ausführlichen Statement:

































Quelle: Kissin' Dynamite Facebook Redakteur: Tommy Schmelz Tags: kissin dynamite hannes braun the big goodbye