Neues Video von PARADOX

Die deutschen Thrash-Heroen von PARADOX veröffentlichen ein neues Lyric-Video.

'One Way Ticket To Die' stammt vom neuen Album "Mysterium", das am 26.09.2025 über High Roller Records veröffentlicht wird.

Das Video findet ihr hier.

Die Tracklist des neuen Albums liest sich wie folgt:

01. Kholat

02. Abyss Of Pain And Fear

03. Grief

04. Those Who Resist

05. One Way Ticket To Die

06. Pile Of Shame

07. Tunguska

08. Fragrance Of Violence

09. Mysterium

10. The Demon God

11. Within The Realms Of Gray (CD-Bonus)