Neues Video von PARADOX
Kommentieren
17.09.2025 | 16:04
Die deutschen Thrash-Heroen von PARADOX veröffentlichen ein neues Lyric-Video.
'One Way Ticket To Die' stammt vom neuen Album "Mysterium", das am 26.09.2025 über High Roller Records veröffentlicht wird.
Das Video findet ihr hier.
Die Tracklist des neuen Albums liest sich wie folgt:
01. Kholat
02. Abyss Of Pain And Fear
03. Grief
04. Those Who Resist
05. One Way Ticket To Die
06. Pile Of Shame
07. Tunguska
08. Fragrance Of Violence
09. Mysterium
10. The Demon God
11. Within The Realms Of Gray (CD-Bonus)
- Quelle:
- Sureshotworx
- Redakteur:
- Jonathan Walzer
- Tags:
- paradox one way ticket to die mysterium
0 Kommentare