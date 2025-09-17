Drittes Studioalbum von CHEZ KANE kommt!
Die britische Rock-Queen CHEZ KANE wird am 27.03.2026 über Frontiers Records ihr drittes Studioalbum veröffentlichen. "Reckless" ist wieder von Danny Rexon geschrieben und produziert worden - seines Zeichens Sänger der CRAZY LIXX aus Schweden. Geboten wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder fetter Melodic Rock, hoffentlich ähnlich stark wie auf dem Vorgänger.
Die Tracklist des neuen Albums findet ihr hier:
01. Reckless
02. Personal Rock N' Roll
03. Night Of Passion
04. Strip Me Down
05. Tongue Of Love
06. Love Tornado
07. Bad Girl
08. Street Survivor
09. Too Dangerous
10. Bodyrock
- Quelle:
- Frontiers Music
- Redakteur:
- Jonathan Walzer
- Tags:
- chez kane crazy lixx danny rexon reckless frontiers
