Erste Bestätigungen für das "Storm Crusher"-Festival 2026!
Nach dem Festival ist vor dem Festival, oder: Die ersten Bands für das legendäre "Storm Crusher"-Festival für das kommende Jahr, 2026, wurden bestätigt!
Mit dabei sind bisher:
ATLANTEAN KODEX
ASPHYX
AMBUSH
MESSIAH
VENATOR
IMHA TARIKAT
FER DE LANCE
WHEEL
SWEDISH STEEL
Doch sicher wird da noch manches spannende bestätigt werden.
Als mehrmaliger Besucher des Festivals kann ich sagen, dass sowohl WHEEL als auch die Lokalmatadoren ATLANTEAN KODEX dort bereits ziemlich abgeräumt haben!
Gefeiert und gerockt wird vom 11.-12.09.2026 in Püchersreuth.
Freunde aller traditioneller Metal-Spielarten kommen dort wie gewohnt auf ihre Kosten.
Tickets erhaltet ihr hier.
