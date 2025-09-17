Neues TREAT-Album kommt im November

Die schwedischen Melodic Rock Veteranen von TREAT veröffentlichen am 21.11.2025 ihr neues Studioalbum, "The Wild Card." Unter dem Titel '1985' könnt ihr schon eine Vorabsingle hören und sehen.

Beim italienischen Label Frontiers Records wird dieses zehnte Album der Jungs veröffentlicht. So jung sind die Männer wahrscheinlich gar nicht mehr...

Hier findet ihr bereits die Tracklist:

01. Out With A Bang

02. Rodeo

03. 1985

04. Endeavour

05. Hand On Heart

06. Heaven's Waiting

07. Back To The Future

08. Mad Honey

09. Adam & Evil

10. Your Majesty

11. Night Brigade

12. In The Blink Of An Eye

13. One Minute To Breathe