Neues TREAT-Album kommt im November
Die schwedischen Melodic Rock Veteranen von TREAT veröffentlichen am 21.11.2025 ihr neues Studioalbum, "The Wild Card." Unter dem Titel '1985' könnt ihr schon eine Vorabsingle hören und sehen.
Beim italienischen Label Frontiers Records wird dieses zehnte Album der Jungs veröffentlicht. So jung sind die Männer wahrscheinlich gar nicht mehr...
Hier findet ihr bereits die Tracklist:
01. Out With A Bang
02. Rodeo
03. 1985
04. Endeavour
05. Hand On Heart
06. Heaven's Waiting
07. Back To The Future
08. Mad Honey
09. Adam & Evil
10. Your Majesty
11. Night Brigade
12. In The Blink Of An Eye
13. One Minute To Breathe
