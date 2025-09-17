Neue Band, neue EP - ZILQY und der unbesetzte Thron

Bassistin Miho kehrt vier Jahre nach ihrem überraschenden Ausstieg bei LOVEBITES mit ihrer neuen Band ZILQY auf die Bühne zurück. Ihr zur Seite stehen Gitarristin Toki, die gerade erst die ohnehin pausierende Band ALDIOUS verließ, sowie Anna am Mikro und Kano an den Fellen. Am 5. November erscheint mit "Vacant Throne" die erste EP des Quartetts - weltweit per Streaming, in physischer Form via Blood Blast, einem Joint Venture von Nuclear Blast und Digitalanbieter Believe, aber wohl vorerst nur in Japan. Arrangiert wurde die EP von Kuboty (ex-TOTALFAT) sowie CRYSTAL LAKE-Schlagzeuger Gaku Taura, abgemischt bei Lance Prenc in Melbourne, der auch mit u.a. PALEDUSK und POLARIS arbeitet. Laut Miho wird sich der Stil zwischen Post Melodic Hardcore und Nu Metal bewegen. Ihr erstes Konzert findet am 10. Dezember im Daikanyama SpaceOdd in Tokio statt. Ob und wann sie die internationalen Bühnenbretter stürmen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Trackliste der EP umfasst fünf Songs:

1. Carry On

2. Disguise

3. Bleeding Love

4. Cannonball

5. Realize

Einen kurzen Teaser vom Song 'Carry On' haben die Damen bereits veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=7-jXfkh8wJ4