Bonus Track von ARCH ENEMY für alle

17.09.2025 | 18:30
'Break The Spell' war bisher Besitzerinnen und Besitzern der Bonus Edition vom aktuellen ARCH ENEMY Album "Blood Dynasty" vorbehalten. Jetzt hat die Band den Track aber für alle auf den digitalen Plattformen zugänglich gemacht und gleichzeitig noch ein Video dazu veröffentlicht.
ARCH ENEMY - 'Break The Spell'
https://www.youtube.com/watch?v=J3zJ1MtE0HY
