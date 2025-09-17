CORONER mit neuem Video
Kommentieren
17.09.2025 | 18:56
Die Schweizer Tech-Death-Metaller CORONER veröffentlichen einen Monat vor dem Releasetermin des neuen Albums "Dissonance Theory" ihren neuen Song. 'Symmetry' zeigt, worauf sich die Fans am 17.10.2025 freuen dürfen.
Die Schweizer Tech-Death-Metaller CORONER veröffentlichen einen Monat vor dem Releasetermin des neuen Albums "Dissonance Theory" ihren neuen Song. 'Symmetry' zeigt, worauf sich die Fans am 17.10.2025 freuen dürfen.
"Dissonance Theory" Trackliste:
01. Oxymoron
02. Consequence
03. Sacrificial Lamb
04. Cirsium Bound
05. Symmetry
06. The Law
07. Transparent Eye
08. Trinity
09. Renewal
10. Prolonging
Symmetry (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=zbVBf10fkts
- Quelle:
- CORONER YouTube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- coroner dissonance theory symmetry
0 Kommentare