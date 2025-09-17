CORONER mit neuem Video

Die Schweizer Tech-Death-Metaller CORONER veröffentlichen einen Monat vor dem Releasetermin des neuen Albums "Dissonance Theory" ihren neuen Song. 'Symmetry' zeigt, worauf sich die Fans am 17.10.2025 freuen dürfen.







"Dissonance Theory" Trackliste:





01. Oxymoron

02. Consequence

03. Sacrificial Lamb

04. Cirsium Bound

05. Symmetry

06. The Law

07. Transparent Eye

08. Trinity

09. Renewal

10. Prolonging





Symmetry (Official Music Video)







https://www.youtube.com/watch?v=zbVBf10fkts

Quelle: CORONER YouTube Redakteur: Norman Wernicke Tags: coroner dissonance theory symmetry