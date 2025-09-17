Feuchte Träume von und mit GG Magree

Die Produzentin und Sängerin GG Magree hat heute ihr Debütalbum "Spit Love" angekündigt, das am 22. Oktober erscheinen soll, und pünktlich zur Ankündigung auch die dritte Single, 'Wet Dreams' veröffentlicht.

Wie seine Vorgänger 'Bleed' und 'Run', die ersten beiden Songs und Videos, die von "Spit Love" veröffentlicht wurden, setzt 'Wet Dreams' im Musikvideo die Horrorgeschichte einer Stripperin fort, die von Magree gespielt wird und eine Vorliebe für menschliches Fleisch und Blut hat. Die Geschichte wird in einem Kurzfilm gipfeln, der voraussichtlich Ende Oktober veröffentlicht wird.

GG Magree - 'Wet Dreams'

https://www.youtube.com/watch?v=M0Hi5-Fse0E