In Flammen Open Air 2026: HATE bestätigt

Die beste Gartenparty in Sachen Metal, das In Flammen Open Air, findet im kommenden Jahr zum zwanzigsten Mal statt. Die Party steigt vom 09.07. bis zum 11.07.2025 im Torgauer Entenfang.



Nun sind dafür die polnischen Blackened-Death-Metaller von HATE bestätigt worden.



Die Tickets gibt es auf der Festival-Homepage oder im Culton Ticket Shop in Leipzig.

Quelle: www.facebook.com/inflammenopenair Redakteur: Swen Reuter Tags: in flammen open air 2026 open air 2026 entenfang torgau hate