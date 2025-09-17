Debütalbum von ÆTERNIA in den Startlöchern!

Am 17.10.2025 ist es endlich so weit - das Debütalbum der Deutschen Power Metaler ÆTERNIA erscheint bei Cruz Del Sur. "Into The Golden Halls" erscheint drei Jahre nach der starken "The Quest" EP. Die Band besteht aus Musikern von DAEMONIZER, DAUGHTER'S DESIRE, DEAD SUN HALO und LUNAR SHADOW. Das erste Album ist mit einem Artwork von Adam Burke ausgestattet. Die Tracklist haben wir auch schon:

1. Ascending

2. Dragon's Gaze

3. Five Rode Forth

4. Trial By Fire And Water

5. Forged In Fire

6. The Descendant

7. Lightbringer (Fall Of The Church)

8. Lay Of Hildebrand