RHAPSODY OF FIRE fordert den Wind heraus

Am 31. Mai 2024 erscheint über AFM Records das neue RHAPSODY OF FIRE-Album "Challenge the Wind" - der dritte Teil der der "Nephilim Saga".



Nach dem bereits veröffentlichten Video zu 'Kreel's Magic Staff', gibt es mit 'Challenge The Wind' eine weitere Auskopplung daraus. Anhand der Trackliste könnt ihr sehen, was euch auf dem neuen Album noch erwartet:



01-Challenge The Wind

02-Whispers Of Doom

03-The Bloody Pariah

04-Vanquished By Shadows

05-Kreel's Magic Staff

06-Diamond Claws

07-Black Wizard

08-A Brave New Hope

09-Holy Downfall

10-Mastered By The Dark



Challenge The Wind







https://www.youtube.com/watch?v=yHT1bB87U6A

Quelle: AFM Records / Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: rhapsody of fire challenge the wind