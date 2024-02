Heavy Metal-Hörspiel kommt auf Tour

Schon mal beim Filmabend eine Live-Band vor der Nase gehabt? Oder bei ner Metal-Show gemütlich in der ersten Reihe gesessen? Ein Theaterstück ohne Schauspiel? Ein Kino ohne Leinwand? Ein Konzert mit Story?

Das könnt Ihr herausfinden, in dem Ihr eines der beiden Live-Events besucht.

L.B. STEEL und der heilige Taucher – Das Heavy Metal Hörspiel LIVE



Das weltweit erste Heavy Metal Hörspiel kommt passend zum Serienstart auch mit einer fulminanten Live-Show auf die Bühne.



„L.B. STEEL und der Heilige Taucher“ begeistert Metalfans und Theaterbesucher gleichermaßen. Mit den deutschen Stimmen von Al Pacino, Arnold Schwarzenegger und Willem Dafoe wird das L.B. STEEL Abenteuer zum Hörspiel Blockbuster.



Messerscharfe Gitarrenriffs und Doublebassgewitter dürfen bei einem Abend voller Schwermetall nicht fehlen! Die Liveband verbindet alle Metalgenres und schlägt sowohl harte als auch emotionale Klänge an. Wattstark und eindrucksvoll reicht der Soundtrack von SAVATAGE über DOKKEN bis zu DIO, AC/DC und IN FLAMES. Mit Bühnenkulissen, Video-Installationen und grafischen Elementen wird das Hörspiel-Abenteuer im Saal auch visuell zu einem einzigartigen Erlebnis.



In "L.B. STEEL und der heilige Taucher" stößt das metallische Ermittlertrio BRIGADE STEELFORCE auf ein mysteriöses Testament. In einer musikalischen Schnitzeljagd begeben sie sich auf die Suche nach dem legendären „Schwert des Heavy Metals“. Ihnen bleibt nicht viel Zeit, denn ihr Widersacher will das Schwert zerstören und so steht die Zukunft des gesamten Metals auf dem Spiel.

Termine:

29.02.2024 Mönchengladbach TIG - Theater im Gründungshaus

01.03.2024 Göttingen Musa Saal

03.03.2024 Osnabrück Rosenhof

07.03.2024 Bielefeld Lokschuppen

08.03.2024 Lüneburg Kulturforum Lüneburg

09.03.2024 Lübeck Kolosseum

13.03.2024 Bochum Zeche Bochum

14.03.2024 Bremen Kulturbahnhof Vegesack

16.03.2024 Hamburg Gruenspan

20.03.2024 Wilhelmshaven Pumpwerk

21.03.2024 Kiel MAX Nachttheater

22.03.2024 Hameln Sumpfblume

24.03.2024 Köln Gloria

Weitere Termine werden folgen Tickets könnt Ihr über Reservix erhalten.