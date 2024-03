BURNING WITCHES: neues Video

Kurz vor dem Tourstart mit KKs PRIEST und den L.A.GUNS in den USA präsentieren die brennenden Hexen mit 'Shot In The Dark' noch eine Hommage an OZZY OSBOURNE.



Shot In The Dark (OZZY OSBOURNE cover)







https://www.youtube.com/watch?v=MDd8ywUqQVE



Quelle: Napalm Records/Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: burning witches shot in the dark ozzy osbourne cover