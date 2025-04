REZET: neues Video und Tour-Reminder

Vom Album "Rezet", das am 30. August 2024 via Violent Creek Records veröffentlicht wurde, gibt es mit 'Time To Die' ein weiteres Video.



Mit diesem Album im Gepäck startet REZET ab Mai 2025 eine Tour quer durch Deutschland mit 17 Terminen. Hier zur Erinnerung nochmal die Tourdaten:



02.05. Flensburg, Kühlhaus

03.05. Rostock, Peter-Weiss-Haus

09.05. Bremen, Meisenfrei

10.05. Düsseldorf, Zakk

16.05. Hamburg, Markthalle

17.05. Hannover, Subkultur

23.05. Berlin, Spirale

24.05. Hohenlimburg, Werkhof

28.05. Stuttgart, Schwarzer Keiler

29.05. Cham - L.A.

30.05. Köln, Helios37

31.05. Osnabrück, Bastard Club

04.07. Kiel, One Louder

11.07. Balingen, RVBang Festival

17.07. Nunkirchen-Vluyn, Dong Open Air

25.07. Brande-Hörnerkirchen, Headbangers Open Air

02.08. Büddenstedt, Helmfest



Time To Die







