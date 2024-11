RELOAD FESTIVAL 2025 in Sulingen: Line-up steht

Das RELOAD FESTIVAL in Sulingen feiert vom 14. bis 16. August 2025 sein 20-jähriges Bestehen.



Jetzt hat das Warten hat ein Ende: Das Line-up für das Reload Festival 2025 steht fest! Euch erwarten drei volle Tage Mainstage-Action und 48 Bands, die unser 20-jähriges Jubiläum zu einem echten Abriss machen.



Die Highlights der neuen Bandwelle:



TRIVIUM: Nach ihrem unvergesslichen Auftritt 2023 kehrt die Band zurück



WHILE SHE SLEEPS: Fast schon unsere "Hausband". Sie bringt ihre mitreißende Energie und ihre einzige Festivalshow 2025 in Deutschland mit. Ein Muss!



MASTODON: Zum allerersten Mal auf dem Reload! Die Grammy-prämierten Metal-Visionäre liefern ein episches Set, das garantiert Gänsehaut verursacht.



Hier noch einmal alle teilnehmenden Bands:



MACHINE HEAD, GOJIRA, I PREVAIL, TRIVIUM, WHILE SHE SLEEPS, MASTODON, MINISTRY, DONOTS, LVNDMVRKS, STATIC-X, THE HALO EFFECT, FEAR FACTORY, BLEED FROM WITHIN, WIND ROSE, FIT FOR A KING, AUGUST BURNS RED, DROWNING POOL, HANABIE, OBITUARY, THE BUTCHER SISTERS, KATAKLYSM, KUBLAI KAHN TX, COUNTERPARTS, ANNISOKAY, RISE OF THE NORTHSTAR, THE EXPLOITED, FINNTROLL, COLDRAIN, RIVERS OF NIHIL, PRONG, THE BROWNING, ATTILA, FROG BOG DOSENBAND, CRYSTAL LAKE, DOPE, CRYPTA, TURBOBIER, DOWNSET, WATCH OUT STAMPEDE, SHORELINE, OUR PROMISE, BLOOD COMMAND, DROPOUT KINGS, CONJURER, MAMBO KURT, AVRALIZE, CELESTIAL SANCTUARY UND SCYTHE BEAST



Weitere Informationen auf reload-festival.de

