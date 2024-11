SWEETBEAST: Vorabsingle vom Debütalbum

Die kanadische Stoner-Band SWEETBEAST will am 21. Februar 2025 mit dem Album "Illusions" debütieren. Aktuell ist sie mit der digitalen Singleauskopplung 'Dream Eater' am Start.







https://www.youtube.com/watch?v=ErLKQGlu8Qk

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: sweetbeast illusions dream eater