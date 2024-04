RED ROT: Neuer Song 'False Memory' am Start

Die Extreme-Metal-Band RED ROT hat mit 'False Memory' einen neuen Song veröffentlicht. Er stammt vom neuen Album "Borders Of Mania", welches am 10.05.2024 via Hammerheart Records erscheinen wird.

Die Band besteht aus den beiden Musikern Luciano Lorusso George and Davide Tiso (ex-EPHEL DUATH).



Das Album kann im Label-Shop bereits vorbestellt werden.