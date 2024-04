DARKENED: Neues Album

Die schwedisch/kanadische Death-Metal-Band DARKENED hat ein neues Album angekündigt. Das dritte Werk der Band trägt den Namen "Defilers Of The Light" und wird am 14.06.2024 via Edged Circle Productions erscheinen.

Am 10.05.2024 soll die erste Single erscheinen. Dann startet auch der Vorverkauf des Albums.



Die Tracklist liest sich so:

01. Waves Of Desolation

02. Defilers Of The Light

03. Those Who Dwell Below

04. In Praise Of Shadows

05. Just Close Your Eyes

06. Echoes Of Solitude

07. On We Slaughter

08. Dead Inside

09. Masses Of Vain Observance

10. As Apocalypse Dawns

11. Final Sanctuary