RAWFOIL mit neuem Album

Die italienischen Speed & Trash-Metaller RAWFOIL werden am 14.04.2025 die neue Platte "Where Malice Converge" via Ad Noctem Records veröffentlichen. Nach "Evolution in Action" (2018) ist es der zweite Langspieler der fünf Jungs aus Monza.



"Where Malice Converge" Trackliste:



01-Arrogance

02-Come What May

03-D-FENS

04-Dawn Of A New World

05-Only The Dead Can't Be Wrong

06-Workaholism

07-Dragged Down

08-The Eagle In The Serpent Shadow

