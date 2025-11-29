RAVEN kündigt erste Europa-Termine für 2026 an

Die britische Speed- und Heavy-Metal-Institution plant im kommenden Jahr erneut einen Abstecher auf den europäischen Kontinent. Nachdem im vergangenen Herbst mehrere Auftritte entfallen mussten, kehrt das Trio im Mai 2026 mit neu bestätigten Nachholterminen sowie zusätzlichen Shows auf die Bühne zurück.

Frontmann John Gallagher zeigt sich begeistert über die Aussicht, endlich wieder durch Europa zu touren, und stellt zugleich weitere Konzerte für den September in Aussicht.





Der erste Schwung bestätigter Termine umfasst folgende Stationen:





13.05.2026  Herford (DE), Kulturwerk

14.05.2026  Heerlen (NL), Nieuwe Nor

15.05.2026  Lingen (DE), Alter Schlachthof

16.05.2026  Poperinge (BE), Heavy Sound Festival

17.05.2026  Ommen (NL), Café Calluna

20.05.2026  Málaga (ES), Core

21.05.2026  Barcelona (ES), Sala Lennons

22.05.2026  Valencia (ES), Sala Zulu

23.05.2026  Madrid (ES), Sala Silikona

24.05.2026  Bilbao (ES), Sala Groove

