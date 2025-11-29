RAVEN kündigt erste Europa-Termine für 2026 an
Die britische Speed- und Heavy-Metal-Institution plant im kommenden Jahr erneut einen Abstecher auf den europäischen Kontinent. Nachdem im vergangenen Herbst mehrere Auftritte entfallen mussten, kehrt das Trio im Mai 2026 mit neu bestätigten Nachholterminen sowie zusätzlichen Shows auf die Bühne zurück.
Frontmann John Gallagher zeigt sich begeistert über die Aussicht, endlich wieder durch Europa zu touren, und stellt zugleich weitere Konzerte für den September in Aussicht.
Der erste Schwung bestätigter Termine umfasst folgende Stationen:
13.05.2026 Herford (DE), Kulturwerk
14.05.2026 Heerlen (NL), Nieuwe Nor
15.05.2026 Lingen (DE), Alter Schlachthof
16.05.2026 Poperinge (BE), Heavy Sound Festival
17.05.2026 Ommen (NL), Café Calluna
20.05.2026 Málaga (ES), Core
21.05.2026 Barcelona (ES), Sala Lennons
22.05.2026 Valencia (ES), Sala Zulu
23.05.2026 Madrid (ES), Sala Silikona
24.05.2026 Bilbao (ES), Sala Groove
