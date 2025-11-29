RVBANG 2026 - RAGE feat. LINGUA MORTIS ORCHESTRA bestätigt

Zum Wochenende gibt es die nächste Bestätigung für das RVBANG 2026. RAGE kommt zusammen mit dem LINGUA MORTIS ORCHESTRA nach Balingen. 'From The Cradle To The Grave' dürfte hierbei dann neben anderer Klassiker auf jeden Fall auch im orchestralen Gewand auf dem Holy Ground zu erleben sein. Das sollte man nicht verpassen.

Das RVBANG findet vom 09.07 - 11.07. 2026 auf dem Messegelände Balingen statt.



So darf es gerne mit den nächsten Bestätigungen weitergehen.



