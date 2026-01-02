RAVENCROWN geht in die zweite Runde
Kommentieren
Nach dem erst kürzlich erschienenen Debütalbum "Relive the Imagination" (2025) kommt nun mit "Vol. II" gleich der nächste, Melodic Gothic Metal/Rock, Langspieler aus Finnland. In Eigenregie veröffentlicht und bei YouTube mit dem Song 'It Won't Fade' vertreten, präsentieren Markus Jussila und Juha Tervo ihr neues Werk.
"Vol. II" Trackliste:
01. Momentary Trail
02. Halo Of Scars
03. Pain Is Yesterday
04. Pathway To Demise
05. Faded Image
06. Desperate
07. Misery Painted Eyes
08. Arms Of Fate
09. It Won't Fade
10. Inside
11. Burning Soul
RAVENCROWN - It Won't Fade (Official Lyric Video)
https://www.youtube.com/watch?v=Ciam3saYOic&t=1s
- Quelle:
- RAVENCROWN facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- ravencrown vol ii it wont fade
0 Kommentare