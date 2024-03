RAGE BEHIND und die Hände der Rache

Am 08. Dezember 2023 erschien mit "Eminence Or Disgrace" das Erstwerk der französischen Groove-/Nu-Metal-Thrasher RAGE BEHIND. Der Track 'The Hands Of Revenge' war bishr nur als einer der zwei Bonustracks auf der CD-Digipak-Version jenes Albums zu hören.



Die Band kommentiert:

"Das heftige 'The Hands Of Revenge' funktioniert insbesondere auf der Bühne unglaublich gut. Der mittelschnelle Groove und der Text, der die Leute zum Weitermachen und Durchhalten animieren soll, erschaffen eine ganz spezielle Stimmung, von der das Publikum ein ums andere Mal angesteckt wird. All diese Energie mit den Leute zu teilen, ist jedes Mal magisch."



The Hands Of Revenge







https://www.youtube.com/watch?v=29m3PVJJWxE

Quelle: Reigning Phoenix Music Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: rage behind eminence or disgrace the hands of revenge