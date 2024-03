BLACK SABBATH: Tony Martin lässt grüßen

Die Geschichte von BLACK SABBATH mit den Sängern Ozzy Osbourne und Ronnie James Dio wurde im Laufe der Jahre in mehreren Kollektionen ausführlich dokumentiert. Bisher hat sich jedoch kein Box-Set auf die Zeit von BLACK SABBATH mit Tony Martin, dem zweitältesten Sänger der Band, konzentriert.



BMG erkundet diese produktive Periode der Urväter des Heavy Metal in einer neuen Sammlung, die vier Alben, die lange nicht erhältlich waren, wieder aufgelegt hat. "Anno Domini 1989-1995" wird ab dem 31. Mai über BMG in 4-LP und 4-CD Konfigurationen erhältlich sein. Das Set enthält neu remasterte Versionen von "Headless Cross" (1989), "Tyr" (1990) und "Cross Purposes" (1994) sowie eine neue Version von "Forbidden" (1995), die Gitarrist Tony Iommi speziell für diese Sammlung remixte.



Seht euch ein neu remastertes-HD-Upgrade des Videos zu ‘Headless Cross’ an:

