QUEENS OF THE STONE AGE: Tourdaten für Sommer bestätigt

Die amerikanische Rockband QUEENS OF THE STONE AGE hat für den Sommer eine Europatour angekündigt. Joshua Homme und seine Mannen werden dabei ihr aktuelles Album "In Times New Roman" vorstellen, welches im vergangenen Jahr erschienen ist.



Bei der "The End Is Nero"-Tour ist die Band SO GOOD als Support mit am Start.



Für Deutschland sehen die Daten so aus:

25.07.25 München - Zenith

27.07.25 Stuttgart - Schleyerhalle

12.08.25 Berlin - Zitadelle

13.08.25 Bonn - Kunst!Rasen





Tickets für die Konzerte gibt es ab Mittwoch, den 22. Februar ab 10:00 Uhr exklusiv für alle deutschen O2-Kunden und ab Freitag, den 24. Februar ab 10:00 Uhr bei Eventim. Ab Montag, den 27. Februar ab 10:00 Uhr gibt es die Tickets ab 55,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK-Stellen.

