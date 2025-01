BRUCE DICKINSON: Er kann es noch immer

Und zwischendurch mal etwas "Anderes":

IRON MAIDEN-Sänger Bruce Dickinson vertrat gestern Großbritannien in der Kategorie "Veteranen" beim Fechtturnier Circuit Européen 2025 in Faches-Thumesnil. Nachdem er die erste Runde mit 10/4 gegen den Dänen Jeiner Simon gewonnen hatte, unterlag er in der nächsten Runde dem Franzosen Jolyot Pascal mit 10/1. In der Gesamtwertung belegte Bruce schließlich den 13. Platz von 31 Fechtern in der Kategorie "Veteranen". Ein Video von seinem Auftritt beim Turnier ist hier zu sehen (mit freundlicher Genehmigung seiner Frau Leana Dolci über den Eddie The Head Fan Club).