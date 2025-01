Prog Rocker EVERON mit Comeback-Album

Mit ihrem neuen Album "Shells" kündigen die deutschen Progressive Rocker EVERON nach 16 Jahren ihre Rückkehr an. "Shells" wird am 28. Februar 2025 über Music Theories Recordings / Mascot Label Group erscheinen. Mit 'No Embrace' und 'Guilty As Charged' hat die Band auch bereits zwei Hörkostproben am Start.

No Embrace

https://www.youtube.com/watch?v=r5eCp54HY-A

Guilty As Charged

https://www.youtube.com/watch?v=eHpZa9eVx3o