CARNAL FORGE-Bassist Lars Lindén benötigt dringende finanzielle Unterstützung für Krebsbehandlung

CARNAL FORGE-Bassist Lars Lindén wendet sich mit einer Crowdfunding-Kampagne an die Fans. Der krebskranke Musiker bittet in eindringlichen Worten um finanzielle Unterstützung für eine Krebstherapie im Ausland, die offenbar wohl seine letzte Rettung sein wird.

"Mein Name ist Lars Lindén und ich lebe in Västerås, Schweden. Am 13. April 2023 wurde bei mir Dickdarmkrebs mit Metastasen in der Leber diagnostiziert. Vor kurzem teilte man mir mit, dass ich nur noch wenige Wochen bis Monate zu leben habe, nachdem das schwedische Gesundheitssystem mir mitgeteilt hat, dass es keine anderen Behandlungsmöglichkeiten mehr gibt. Ich bin verzweifelt auf der Suche nach finanzieller Unterstützung für alternative Behandlungen im Ausland.

Mit nur 53 Jahren plötzlich die palliative Diagnose Krebs im Endstadium zu erhalten, war für mich und meine Familie ein völliger Schock und eine erschreckende Erfahrung.

Ich habe mich mehreren Operationen an meinem Dickdarm unterzogen, die zu einem Stoma, einem Beutel auf dem Magen und einem Katheter führten, sowie zur Entfernung des Haupttumors und von 25 cm meines Dickdarms. Es war eine große Umstellung für mich, und ich musste lernen, mit diesen Veränderungen zu leben, da ich nun ein behinderter Mensch bin. Das hat meine Lebensqualität und mein Selbstvertrauen stark beeinträchtigt. Ich habe 27 Behandlungen mit Chemotherapie hinter mir. Das hatte sehr starke Nebenwirkungen zur Folge.

Aber was das schwedische Gesundheitswesen zu bieten hat, reicht nicht aus. Leider ist der Krebs, d. h. die Lebermetastasen, gewachsen und hat sich vergrößert, so dass er derzeit leider nicht operabel ist. In unseren schwedischen Krankenhäusern gibt es derzeit keine Behandlungsmöglichkeiten, die mir die Hilfe geben können, die ich so dringend brauche. Mein Arzt sagte, ich solle wiederkommen, wenn ich anfange, gelb zu werden, denn dann schalte die Leber ab. Er sagte: 'Ich würde mir keine Sorgen um die Schmerzen machen, denn Sie werden sowieso zuerst ins Koma fallen'. Ein wahrhaft erbauliches Coaching.

Deshalb wende ich mich jetzt an euch, um finanzielle Unterstützung zu erhalten, damit ich mich anderswo behandeln lassen kann, im Ausland und auf anderen alternativen Wegen als in Schweden, wo es vielleicht Behandlungen gibt, die mir helfen können. Sich richtig und gesund zu ernähren ist teuer. Alternative Behandlungen, Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente sind teuer und werden vom schwedischen Gesundheitssystem nicht unterstützt.

Trotz meiner Diagnose und des Psychoterrors geht es mir heute relativ gut. Ich bin in Anbetracht der Situation ziemlich 'gut in Form' und trainiere körperlich und geistig. Ich habe mich für einen Lauf im Juni angemeldet, um 10 km zu laufen (obwohl ich ständig Neuropathien in den Füßen habe und nicht damit rechne, dass ich nach Ansicht der Ärzte bereits im Juni tot sein werde). Wenn ihr mich auf der Straße sehen würdet, würdet ihr wahrscheinlich nicht bemerken, dass ich eine unheilbare Krankheit habe und dass die Ärzte mir nur noch 'Wochen oder Monate zu leben' geben. Die psychische Belastung ist enorm. Es ist eine völlig surreale Situation. Aber ich weigere mich, aufzugeben.

Ich möchte weiterhin ein Ehemann, Bruder, Stiefvater und Stiefgroßvater sein. Ich möchte leben und meine Kinder aufwachsen sehen und für sie da sein. Und ich möchte für mein Enkelkind mehr als nur eine vage Erinnerung auf einem Bild sein. Aber ich fühle mich auch schuldig für den Stress, den meine Krankheit für meine Frau, unsere Familie und unsere Finanzen bedeutet hat.

Ich kann es kaum erwarten, in meinen Beruf zurückzukehren, den ich so sehr vermisse. Es gibt so vieles, das mir am Herzen liegt. Vor allem die ganze unveröffentlichte Musik, an der ich arbeite. Ich kämpfe darum, diese Alben in die Welt zu bringen.

Ich bin seit April 2023 krankgeschrieben und das belastet unsere Finanzen sehr. Selbst eine kleine Spende kann einen großen Unterschied machen und mir die Möglichkeit geben, die Behandlungen zu bekommen, die ich brauche. Ich bin unglaublich dankbar für jede Hilfe und Unterstützung, die ich in dieser schwierigen Zeit bekommen kann.

Danke, dass ihr euch die Zeit genommen haben, meine Geschichte zu lesen."

Ich denke, diesen Worten ist nicht mehr viel hinzuzufügen...

Unter diesem Link dürft Ihr gerne spenden.