Porträt ohne Gesicht von HOODED MENACE

Die finnische Death/Doom Metal-Formation HOODED MENACE veröffentlicht am 3. Oktober über Season Of Mist ihr siebtes Album "Lachrymose Monuments Of Obscuration".

Reinlauschen könnt ihr aber schon jetzt in den Vorab-Track 'Portrait Without A Face'.

Portrait Without A Face

https://www.youtube.com/watch?v=eylIsTVj5U0