BATTLE BEAST sagt: Hier sind wir!

Am 17. Oktober 2025 erscheint via Nuclear Blast das neue Album "Steelbound" von BATTLE BEAST. Mit 'Here We Are' gibt es die dritte Single-Auskopplung.



Songwriter Joona Björkroth kommentiert:

" 'Here We Are' fängt den Moment ein, nachdem der Sturm vorbei ist – man hat Herausforderungen gemeistert, wurde auf die Probe gestellt und ist irgendwie ein bisschen stärker, ein bisschen weiser und vielleicht auch ein bisschen geerdeter auf der anderen Seite angekommen. Es ist vielleicht nicht alles perfekt gelaufen, aber man hat durchgehalten. Der Song ist eine Hommage an Ausdauer und Widerstandsfähigkeit – daran, so zu stehen, wie man ist, nicht mehr und nicht weniger."



Noora Louhimo fügt hinzu:

"Wir alle waren schon einmal am Boden – jeder einzelne von uns und wir alle zusammen. Dennoch haben wir uns immer wieder aufgerappelt, auch wenn wir verletzt und blutverschmiert waren. Und hier sind wir noch immer, stärker denn je. Egal wie schwer der Weg auch sein mag, gemeinsam sind wir immer stärker."



Here We Are







https://www.youtube.com/watch?v=o3DKs2Ancgg

