70 000 TONS OF METAL: von Miami (Florida) nach Nassau (Bahamas)

70 000 TONS OF METAL, das Original, die größte Heavy-Metal-Kreuzfahrt der Welt, hat für 2026 ein neues Reiseziel. Zum ersten Mal in der Geschichte geht es mit 70 000TONS OF METAL nach Nassau auf den Bahamas.



Die kommende Ausgabe des Festivals auf hoher See, das vom 29. Januar bis zum 2. Februar 2026 stattfinden wird, wird nun von Miami (Florida) nach Nassau (Bahamas) an Bord von "Royal Caribbeans Freedom Of The Seas" reisen. Der ursprüngliche Plan, nach Labadee (Haiti) zurückzukehren, wurde aufgrund von großer Vorsicht und zur Sicherheit der Sailors, Künstler und der Crew geändert.



Andy Piller, Skipper von 70 000TONS OF METALerklärt dazu:

"Während Labadee immer ein toller Zielhafen auf unseren letzten Reisen war, beobachten wir die Entwicklungen in Haiti und den umliegenden Regionen natürlich. Die Sicherheit und der Komfort unserer Survivor haben für uns höchste Priorität. Deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, unseren Kurs für 2026 zu ändern. Nassau bietet eine willkommene Alternative, die es uns erlaubt, unser Weltklasse-Erlebnis, das unsere Sailor gewohnt sind, beizubehalten  auf See sowie an Land."



Zusammen mit dem neuen Ziel, hat die 70 000TONS OF METAL-Crew ebenso den ersten Teil des Line-Ups für 2026 verkündet. Die ersten 36 von 60 Bands sind:



AMORPHIS

BEAST IN BLACK

DARK TRANQUILLITY

DØDHEIMSGARD

DUST BOLT

ELUVEITIE

EREB ALTOR

FIREWIND

GAMA BOMB

GROZA

HAGGARD

HARAKIRI FOR THE SKY

HEATHEN

HIRAES

HIRAX

HOUR OF PENANCE

ILLDISPOSED

IN MOURNING

INSOMNIUM

KAMELOT

ORDEN OGAN

PERSEFONE

RHAPSODY OF FIRE

SATAN

SATURNUS

SEVEN SPIRES

SKELETAL REMAINS

SKYCLAD

SOEN

SOILWORK

SUIDAKRA

TÝR

VADER

VIO-LENCE

WIND ROSE

XANDRIA



... und 24 weitere folgen noch!



Alle 60 Bands an Bord spielen zweimal, insgesamt gibt es vier Konzert-Locations an Bord. Ein Konzertsaal, das Royal Theater, erstreckt sich über fünf Etagen. Die Star Lounge bietet ein persönlicheres und lokales Club-Ambiente. Im Studio B, der dritten Indoor-Bühne an Bord, kommt Arena-ähnliche Stimmung auf.



Die Pool Deck Stage ist schließlich zweifelsohne die bemerkenswerteste: Die größte Open-Air-Bühnenkonstruktion der Welt, die auf hoher See unterwegs ist. Diese riesige Bühne wird von Bars, Pools und sogar Whirlpools gesäumt, die in die Bühne selbst integriert sind und es den Reisenden ermöglichen, ihre Lieblings-Metal-Bands zu sehen, während sie in einem Whirlpool entspannen.



Weitere Informationen über 70 000TONS OF METAL 2026, einschließlich FAQs, Angaben zum Schiff und Kontaktinformationen, gibt es auf 70000tons.com



New Destination for 2026: Nassau, The Bahamas







https://www.youtube.com/watch?v=7a63waqWsCY



