DESASTER auf Ecstasy

Neues auch aus dem Hause der deutschen Black Thrasher DESASTER. Album numero zehn "Kill All Idols" steht in den Startlöchern und wartet auf seinen Release am 22. August via Metal Blade Records.

Einen neuen Track haben die Jungs nun mit 'Throne Of Ecstasy' bereit gestellt.

Throne Of Ecstasy

https://www.youtube.com/watch?v=9IFDxiBk5Qs