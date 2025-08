Neues Album von AFI angekündigt

Am 3. Oktober wird das neue Album von AFI erscheinen. Die erste Single, 'Behind The Clock', wurde auch soeben veröffentlicht - wir haben sie euch natürlich verlinkt.

Die Trackliste von "Silver Bleeds The Black Sun..." liest sich wie folgend:

1. The Bird of Prey

2. Behind the Clock

3. Holy Visions

4. Blasphemy and Excess

5. Spear of Truth

6. Ash Speck in a Green Eye

7. VOIDWARD, I BEND BACK

8. Marguerite

9. A World Unmade

10. Nooneunderground

AFI - 'Behind The Clock'

https://www.youtube.com/watch?v=p8XqTOhST-I