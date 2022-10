Playthrough von IRON KINGDOM

Die reguläre Version gab es schon, nun legt die kanadische Schwermetallfraktion IRON KINGDOM ein Drum-Playthrough zu 'In The Grip Of Nightmares' vor, einer Auskopplung vom Album "The Blood Of Creation", das am 4. November erscheinen soll.





