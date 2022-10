SILVER BULLET geht auf Tour

Nachdem eine Tour im Anschluss an ihr Album "Mooncult" ja wegen Corona abgesagt werden musste, hat die Band die Zeit genutzt, um ein neues Album vorzubereiten. Am 20. Januar 2023 wird das neue Studioalbum "Shadowfall" über Reaper Entertainment veröffentlicht.



Pünktlich zum Pre-Order-Start im November wird die Band eine Finnland-Tournee als Support der legendären STRATOVARIUS spielen. Und pünktlich zur Veröffentlichung des neuen Albums startet am 20.01.2023 die große Europatour mit TWILIGHT FORCE.



Die Band kommentiert: "Nach all den harten Zeiten, die wir hinter uns haben und die immer noch andauern, ist es ein unglaubliches Gefühl, ankündigen zu können, dass wir Stratovarius, die Könige des Power Metal, auf ihrer Tour in Finnland unterstützen werden. Es ist eine große Ehre, mit einer Band zu spielen, die uns alle definitiv beeinflusst hat. Es ist der perfekte Weg, um unser kommendes Album "Shadowfall" zu promoten und dann unsere Reise mit TWILIGHT FORCE und SEVEN SPIRES mit einer ausgewachsenen Europatournee im nächsten Jahr fortzusetzen. Wir sind sehr glücklich darüber, wie das neue Album klingt und können es kaum erwarten, es für alle Bulletheads zu veröffentlichen! Wir sehen uns auf Tour und stay metal!"





OVERTOUR TO ARMAGEDDON:



*mit STRATOVARIUS

11.11. Helsinki, Tavastia

12.11. Kouvola, House of Rock

17.11. Turko, Teatro Logomo

18.11. Tampere, Pakkahuone

19.11. Seinäjoki, Rytmikorjaamo

24.11. Kuopio, Sawohouse

25.11. Jyväskylä, Lutakko

26.11. Joensuu, Kerubi

05.12. Lahti, Möysä



*mit PRESSURE POINTS

13.01. Tampere, Varjobaari

14.01. Helsinki, Lepakkomies



*mit TWILIGHT FORCE und SEVEN SPIRES

20.01. Kopenhagen, Templet

21.01. Osnabrück, Bastard Club

22.01. Eindhoven, Effenaar

24.01. Manchester, Rebellion

25.01. Glasgoe, Audio

26.01. London, Underworld

27.01. Oaris, Backstage

28.01. Mannheim, MS Connexion

30.01. Bochum, Rockpalast

31.01. Köln, MTC

01.02. Lyon, Rock'n'Eat

03.02. Pratteln, Z7

04.02. Mailand, Legend Club

05.02. München, Backstage (Halle)

06.02. Ljubljana, Orto Bar

08.02. Budapest, Barba Negra

09.02. Prag, Storm

10.02. Hannover, Musikzentrum

11.02. Berlin, Frannz

12.02. Hamburg, Knust

