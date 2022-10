SABATON: EP-Trilogie

Diese EP-Trilogie mit dem Titel "Echoes Of The Great War" umfasst neue Songs, die sich speziell mit dem Ersten Weltkrieg befassen, gepaart mit themenbezogenen Songs aus dem letzten Album der Band.



Der erste Teil der Serie, "Weapons Of The Modern Age", ist seit dem 30. September 2022 verfügbar. Diese EP wirft ein Licht auf die mächtigen und verheerenden Taktiken, die im Krieg eingesetzt wurden. Den Anfang macht SABATONs neuer Track 'Father'.



Pär Sundström über das neue Projekt: "Diese Trilogie ergänzt unsere beiden Studioalben "The Great War" und "The War To End All Wars". Wir waren definitiv noch nicht bereit, das Kapitel des Ersten Weltkriegs abzuschließen. Wir wollten die Reise fortsetzen und es noch ein wenig länger in den Herzen und Köpfen unserer Fans nachklingen lassen."



Tracklist von "Weapons Of The Modern Age":



1. Father

2. The Red Baron

3. Dreadnought

4. The Attack Of The Dead Men

5. The Future Of Warfare

6. Stormtroopers





Die zweite EP trägt den Titel "Heroes Of The Great War", auf EP Nummer drei wird es "Stories From The Western Front" geben. Bei allen drei EPs hat die Band wieder mit den Black Lounge Studios und Jonas Kjellgren, ihrem langjährigen Produzenten und Toningenieur, zusammengearbeitet.





Father





https://www.youtube.com/watch?v=DxkeOkaVRLo

2023 ist SABATON auch wieder mit der "The Tour To End All Tours 2023" unterwegs:



The Tour To End All Tours 2023

(präsentiert von Cobra Agency)

14.04. UK Leeds – First Direct Arena

15.04 UK London – OVO Arena Wembley

16.04. UK Cardiff – Motorpoint Arena

18.04. UK Glasgow – OVO Hydro

21.04. FR Paris – Zenith

24.04. DE Hamburg – Barclays Arena

25.04. LU Esch / Alzette – Rockhal

28.04. SE Stockholm – Avicii Arena

29.04. NO Oslo – Spektrum

30.04. DK Kopenhagen – Royal Arena

02.05. DE Hannover – ZAG Arena

03.05. NL Amsterdam – Ziggo Dome

05.05. DE Berlin – Mercedes Benz Arena

06.05. DE Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

07.05. AT Wien – Stadthalle

12.05. DE Köln – Lanxess Arena

13.05. BE Antwerpen – Sportpaleis

15.05. DE München – Olympiahalle

18.05. EE Tallinn – Saku Arena

19.05. FI Helsinki – Ice Hall

20.05. FI Kuopio – Kuopio Hall