Party.San 2025 neue Bandbestätigung

Für das Party.San Open Air 2025 gibt es drei weitere Bandbestätigungen.

In das Lineup reihen sich nun GRAND MAGUS, SCHIZOPHRENIA und ROTPIT ein.



Alle bisher bestätigten Bands: HELLBUTCHER NAPALM DEATH THE SPIRIT DRUDENSANG GUTSLIT GORGOROTH GRAVE ... AND OCEANS ANALEPSY PERCHTA I AM MORBID DOOL NAXEN EXTERMINATION DISMEMBERMENT THE VISION BLEAK PARTY CANNON KVAEN NIGHTBEARER BLOCKHEADS DEFLESHED FRIISK IMPERIAL TRIUMPHANT DÖDSRIT SKELETAL REMAINS WAYFARER MASS WORSHIP TIAMAT NECROWRETCH TRIPTYKON plays CELTIC FROST PIG DESTROYER GRAND MAGUS SCHIZOPHRENIA ROTPIT





Das Festival findet vom 07. bis 09.08.2025 in Schlotheim, Flugplatz Obermehler statt. Über die Homepage vom Party.San Open Air können die Tickets erworben werden.

Quelle: Party.San Homepage Redakteur: Norman Wernicke Tags: partysan 2025 party san