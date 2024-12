Neuigkeiten von TRISTAN HARDERS

Wer den Namen TRISTAN HARDERS hört, denkt wahrscheinlich zuerst an TERRA ATLANTICA, was auch korrekt ist. Denn Tristan ist deren Sänger, Gitarrist und Songwriter - das letzte Album "Beyond The Borders" wurde 2022 veröffentlicht.

Außerdem gibt es da noch sein Solo-Projekt TRISTAN HARDERS' TWILIGHT THEATRE, das ebenfalls 2022 das Album "Drifting Into Insanity" unter die Leute brachte.



Mit einem weiteren Projekt, FORSAKEN HILL, hat er sich etwas vom gewohnten musikalischen Power Metal-Bereich entfernt, um mal "seine andere Seite auszuleben" (seine Worte). So wird es nach dem Vorgänger-Album "Torn Apart" ab dem 31. Januar 2025 dessen Nachfolger "The Fortress Of Solitude" geben. Sowohl digital, als auch auf CD und allen Streaming-Plattformen.



"The Fortress Of Solitude" Trackliste:



01 Eternal Ice

02 When Mountains Crumble

03 Black Wind Of Deathtorn apart, tristan harders

04 Set Me Free

05 The Final Night

06 Burned By A Thousand Enemies

07 The Legend Reborn

08 Journey Far From Home

09 The Fortress Of Solitude

10 Skogens Folk