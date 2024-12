Manowar im kommenden Jahr auf Tour in Deutschland

Wir hatten vor längerer Zeit schon einmal berichtet, dass MANOWAR 2025 in Deutschland einige Konzerte geben wird. Es wird Zeit, diese Veranstaltungen noch einmal in Erinnerung zu rufen und die Tourdaten zu aktualisieren.

MANOWAR - THE BLOOD OF OUR ENEMIES TOUR 2025

FEB 06, 2025 – LUDWIGSBURG, GERMANY – MHP ARENA**

FEB 07, 2025 – LUDWIGSBURG, GERMANY – MHP ARENA*

FEB 08, 2025 – FREIBURG, GERMANY – SICK-ARENA**

FEB 10, 2025 – ZWICKAU, GERMANY – STADTHALLE*

FEB 11, 2025 - REGENSBURG, GERMANY - DAS STADTWERK.DONAU-ARENA*

FEB 12, 2025 – REGENSBURG, GERMANY – DAS STADTWERK.DONAU-ARENA**

FEB 14, 2025 – BAMBERG, GERMANY – BROSE ARENA*

FEB 15, 2025 – MÜNCHEN, GERMANY – ZENITH**

FEB 17, 2025 – ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG – ROCKHAL*

FEB 19, 2025 – BRAUNSCHWEIG, GERMANY – VOLKSWAGEN HALLE**

FEB 21, 2025 – BERLIN, GERMANY – VELODROM*

FEB 22, 2025 – KIEL, GERMANY – WUNDERINO ARENA**

FEB 23, 2025 - SIEGEN, GERMANY - SIEGERLANDHALLE*

FEB 25, 2025 – MANNHEIM, GERMANY – SAP ARENA*

FEB 26, 2025 – RAVENSBURG, GERMANY – OBERSCHWABENHALLE**

FEB 28, 2025 – OLDENBURG, GERMANY – EWE ARENA*

MÄR 01, 2025 – KREFELD, GERMANY – YAYLA ARENA**



* = Hail To England + Best Of / ** = Sign Of The Hammer + Best Of

Tickets gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen.

