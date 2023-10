MANOWAR mit Album und Tour anno 2025

Der Hof der Könige des Stahls tut kund und zu wissen, dass MANOWAR Anfang 2025 mit einem neuen Studioalbum die Untertanen beglücken möchte. Der Titel des Albums ist zwar noch geheim, aber man werde - die Absicht steht außer Zweifel - mit diesem Album "die Feinde des Metals zu dem Staub zermahlen, aus dem sie gekommen sind, und Manowarriors aus der ganzen Welt unter dem Banner des True Metal wiedervereinen".

Da hiermit verbindlich nicht des Guten genug getan sei, soll sich ab Februar 2025 der Albumveröffentlichung eine Tour unter dem Motto "The Blood Of Our Enemies" anschließen, bei welcher man Abend für Abend abwechselnd "Hail To England" (*) bzw. "Sign Of The Hammer" (**) komplett aufführen und zusätzlich jeden Abend Fanfavoriten aus der gesamten Karriere spielen möchte. Es ist auch bereits bekannt, an welchenden Abenden welcher Klassiker gespielt wird, so dass der geneigte Fan und Unterstützer bereits ab 25.10.2023 zwei Abende mit wechselnder Setlist buchen kann.

Hier die bereits bestätigten Dates, weitere sollen folgen:

FEB 07, 2025 – LUDWIGSBURG, GERMANY – MHP ARENA*

FEB 08, 2025 – FREIBURG, GERMANY – SICK-ARENA**

FEB 10, 2025 – ZWICKAU, GERMANY – STADTHALLE*

FEB 12, 2025 – REGENSBURG, GERMANY – DAS STADTWERK.DONAU-ARENA**

FEB 14, 2025 – BAMBERG, GERMANY – BROSE ARENA*

FEB 15, 2025 – MÜNCHEN, GERMANY – ZENITH**

FEB 17, 2025 – ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG – ROCKHAL*

FEB 19, 2025 – BRAUNSCHWEIG, GERMANY – VOLKSWAGEN HALLE**

FEB 21, 2025 – BERLIN, GERMANY – UFO*

FEB 22, 2025 – KIEL, GERMANY – WUNDERINO ARENA**

FEB 25, 2025 – MANNHEIM, GERMANY – SAP ARENA*

FEB 26, 2025 – RAVENSBURG, GERMANY – OBERSCHWABENHALLE**

FEB 28, 2025 – OLDENBURG, GERMANY – EWE ARENA*

MÄR 01, 2025 – KREFELD, GERMANY – YAYLA ARENA**



* = Hail To England + Best Of / ** = Sign Of The Hammer + Best Of Tickets für diese Shows der “The Blood Of Our Enemies” Tour 2025 sind ab dem 25. Oktober 2023, 10:00 Uhr MEZ, exklusiv bei Eventim Deutschland erhältlich und gehen am 28. Oktober 2023, 10:00 Uhr MEZ, in den allgemeinen Verkauf.





In weiteren tourbezogenen Neuigkeiten teilt die Band mit, dass es aufgrund von unkontrollierbaren Terminkonflikten notwendig sein wird, die Joey De Maio „Words Of Power“ Spoken Word Tour 2023 zu verschieben. Neue Termine werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. In der Zwischenzeit werden alle für die Spoken Word Tour gekauften Tickets vollständig erstattet.



Zu guter Letzt überbringt uns das höfliche Presseamt am heutigen Jahrestag der Veröffentlichung von “Sign Of The Hammer” die wenigstens zweifelhaft frohe Kunde, dass die Band exakt zu dem Feuer zurückkehren wolle, in welchem dieses Werk geschmiedet wurde, und das gesamte Album neu aufnehmen werde. Als "The Sign Of The Hammer 2024" soll es wiedergeboren werden, was in Joeys Worten wie folgt klingt:

"Was Ihr bekommt ist die gleiche Brutalität wie bei der ersten Veröffentlichung, kombiniert mit der Inspiration, die Ihr alle uns im Laufe der Jahre geschenkt habt, verstärkt durch die Power moderner Technologie. “The Sign Of The Hammer 2024“ wird die Erde sprengen und Eure Gesichter schmelzen, intensiver und lauter als je zuvor, und es wird maximalen Metal liefern!"

Quelle: Band Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: manowar tour 2025 album blood of our enemies sign of the hammer hail to england