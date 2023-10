ANY GIVEN DAY 2024 auf Tour mit OF VIRTUE

ANY GIVEN DAY, eine der aufstrebendsten und energiegeladensten Metalcore-Bands der heutigen Zeit, freut sich, ihre lang erwartete Europa-Tournee anzukündigen. Die Band wird im kommenden Februar auf ausgewählten Bühnen in ganz Europa auftreten und ihre Fans mit ihrer kraftvollen Live-Performance begeistern. Diese Tour ist ein absolutes Muss für alle Metalcore-Liebhaber! Mit ihrer einzigartigen Mischung aus melodischen Hooks, harten Riffs und mitreißenden Texten hat sich ANY GIVEN DAY in der Musikszene einen Namen gemacht. Die Band wurde 2012 gegründet und konnte ihre Anhängerschaft seitdem stetig vergrößern.



Unterstützt werden die Jungs aus Gelsenkirchen von OF VIRTUE, einer weiteren formidablen Melodic Metalcore-Band. Zuletzt waren die Jungs aus Michigan gemeinsam mit WE CAME AS ROMANS in Deutschland auf Tour und haben wirklich abgeliefert.



Die Daten:

01.02.2024: Berlin,Lido

02.02.2024: Hamburg, Grünspan,

03.02.2024: Köln, Kantine

07.02.2024: Wiesbaden, Schlachthof

09.02.2024: Stuttgart, Im Wizemann

14.02.2024: Wien, Simm City

15.02.2024: Salzburg, Rockhouse

17.02.2024: München, Backstage

18.02.2024: Nürnberg, Hirsch

20.02.2024: Münster, Sputnikhalle

21.02.2024: Hannover, Musikzentrum



Sichert euch jetzt eure Tickets für die "Limitless"-Tour auf der offiziellen Band-Website!

Quelle: Band / Instagram Redakteur: Noah-Manuel Heim Tags: any given day of virtue metalcore tour 2024