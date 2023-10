CRYPTA: Video zu 'Stronghold'

Am 4. August 2023 haben die brasilianischen Death-Metal-Damen CRYPTA ihr neues Album "Shades Of Sorrow" via Napalm Records veröffentlicht. Heute gibt es mit 'Stronghold' eine weitere Auskopplung daraus.



Stronghold







https://www.youtube.com/watch?v=lEDFyLJQy8c

Quelle: Napalm Records/Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: crypta shades of sorrow stronghold